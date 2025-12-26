#Халық заңгері
Спорт

Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирдің финалына өтті

Дмитрий Панарин бадминтоннан Бангладештегі турнирдің финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 17:15
Бадминтоннан Қазақстан құрамасының көшбасшысы Дмитрий Панарин Бангладештің Дакка қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирде алтын медаль үшін бақ сынайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жекелей сында өткен жартылай финалда қазақстандық спортшы малайзиялық Кон Джон Суинді жеңді.

Кездесу 2:0 есебімен аяқталды (21:17, 21:18).

Шешуші кезеңде Панарин Малайзия өкілі Мохаммад Рушданмен кездеседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
