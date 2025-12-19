Бадминтон: Дмитрий Панарин Астанадағы турнирде жартылай финал жолдамасы үшін ойнайды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының бадминтоншысы Дмитрий Панарин Астана қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирдің ширек финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
1/8 финалда отандасымыз Иран өкілі Нима Ростампурлагалданиді сенімді түрде 2:0 есебімен жеңді. Кездесу 21:15 және 21:14 нәтижелерімен аяқталды.
Енді Дмитрий Панарин жарыстың жартылай финалына шығу үшін Израиль спортшысы Даниил Дубовенкомен кездеседі.
