Спорт

Бадминтон: Дмитрий Панарин Астанадағы турнирде жартылай финал жолдамасы үшін ойнайды

Бадминтон: Дмитрий Панарин Астанадағы турнирде жартылай финал жолдамасы үшін ойнайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.12.2025 17:03 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының бадминтоншысы Дмитрий Панарин Астана қаласында өтіп жатқан халықаралық турнирдің ширек финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

1/8 финалда отандасымыз Иран өкілі Нима Ростампурлагалданиді сенімді түрде 2:0 есебімен жеңді. Кездесу 21:15 және 21:14 нәтижелерімен аяқталды.

Енді Дмитрий Панарин жарыстың жартылай финалына шығу үшін Израиль спортшысы Даниил Дубовенкомен кездеседі.

Айдос Қали
