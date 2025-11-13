#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында алтын жүлде жеңіп алды

Қазақстан садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында алтын жүлде жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 17:06 Сурет: olympic.kz
Садақ атудан Қазақстан құрамасының өкілдері Даккада (Бангладеш) өткен Азия чемпионатының жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бунед Мирзаметов, Андрей Тютюн және Мұса Ділмұхамет блоктық садақ атудан командалық жарыста алтын медаль жеңіп алды.

Ақтық сында отандастарымыз Үндістан құрамасын қапы қалдырды. Ойын 230-229 есебімен аяқталды.

Үшінші орын Оңтүстік Кореяға бұйырды.

Айдос Қали
