Қазақстан садақ атудан Бангладештегі Азия чемпионатында алтын жүлде жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Садақ атудан Қазақстан құрамасының өкілдері Даккада (Бангладеш) өткен Азия чемпионатының жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бунед Мирзаметов, Андрей Тютюн және Мұса Ділмұхамет блоктық садақ атудан командалық жарыста алтын медаль жеңіп алды.
Ақтық сында отандастарымыз Үндістан құрамасын қапы қалдырды. Ойын 230-229 есебімен аяқталды.
Үшінші орын Оңтүстік Кореяға бұйырды.
