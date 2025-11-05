#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45
Спорт

Семейде дзюдодан Қазақстан чемпионаты өтеді

Семейде дзюдодан Қазақстан чемпионаты өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 19:38 Сурет: olympic.kz
10-13 қараша аралығында Семейде дзюдодан Қазақстан чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 600-ден астам дзюдошы қатысады деп жоспарланған. Спортшылар 14 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі.

Ел чемпионатының нәтижесінде 2025-2026 жылғы маусымға арналған ұлттық құрама жасақталады.

Айта кетейік, додада сондай-ақ, аралас командалық сайыстар ұйымдастырылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
6 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде боран, көктайғақ пен тұман күтіледі
19:43, Бүгін
6 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде боран, көктайғақ пен тұман күтіледі
Семейде бокстан Қазақстан чемпионаты өтеді
22:39, 13 қазан 2025
Семейде бокстан Қазақстан чемпионаты өтеді
Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты өтеді
23:41, 12 желтоқсан 2023
Алматыда мәнерлеп сырғанаудан Қазақстан чемпионаты өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: