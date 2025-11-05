Семейде дзюдодан Қазақстан чемпионаты өтеді
Сурет: olympic.kz
10-13 қараша аралығында Семейде дзюдодан Қазақстан чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 600-ден астам дзюдошы қатысады деп жоспарланған. Спортшылар 14 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі.
Ел чемпионатының нәтижесінде 2025-2026 жылғы маусымға арналған ұлттық құрама жасақталады.
Айта кетейік, додада сондай-ақ, аралас командалық сайыстар ұйымдастырылады.
