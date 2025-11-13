Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарын жеңіспен бастады
Сурет: olympic.kz
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алғашқы кездесуін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз Өзбекстан құрамасымен кездесті. Ойын 36:28 есебімен Қазақстанның пайдасына аяқталды.
Келесі матчта Қазақстан командасы Әзірбайжан құрамасымен ойнайды.
Айта кетейік, қазақстандықтар В тобында өнер көрсетіп жатыр.
