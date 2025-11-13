#Халық заңгері
Спорт

Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарын жеңіспен бастады

Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарын жеңіспен бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 18:43 Сурет: olympic.kz
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алғашқы кездесуін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандастарымыз Өзбекстан құрамасымен кездесті. Ойын 36:28 есебімен Қазақстанның пайдасына аяқталды.

Келесі матчта Қазақстан командасы Әзірбайжан құрамасымен ойнайды.

Айта кетейік, қазақстандықтар В тобында өнер көрсетіп жатыр.

