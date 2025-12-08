Биатлоншы Владислав Киреев Әлем кубогында алғашқы ұпайын еншіледі
Эстерсундте (Швеция) биатлоннан Әлем кубогының алғашқы кезеңі өз мәресіне жетті. Соңғы жарыс күнінде із кесу сайысы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан құрамасынан аталған жарыстағы жалпы нәтижесі бойынша тек Владислав Киреев жолдама алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Ол жарысты 45-ші орында бастап, мәреге 35-ші болып жетті. Киреев маусымдағы алғашқы алты ұпайын еншілеп, жалпы есепке үлес қосты.
Франция спортшысы Кентен Фийон-Майе жеңімпаз атанды. Екінші орынға швециялық Себастьян Самуэльссон, ал үшінші орынға норвегиялық Йохан-Олав Ботн жайғасты.
