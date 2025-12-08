#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
508.3
592.17
6.63
Спорт

Биатлоншы Владислав Киреев Әлем кубогында алғашқы ұпайын еншіледі

Биатлоншы, Владислав Киреев, Әлем кубогы, Швеция, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 17:10 Сурет: olympic.kz
Эстерсундте (Швеция) биатлоннан Әлем кубогының алғашқы кезеңі өз мәресіне жетті. Соңғы жарыс күнінде із кесу сайысы өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасынан аталған жарыстағы жалпы нәтижесі бойынша тек Владислав Киреев жолдама алды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Ол жарысты 45-ші орында бастап, мәреге 35-ші болып жетті. Киреев маусымдағы алғашқы алты ұпайын еншілеп, жалпы есепке үлес қосты.

Франция спортшысы Кентен Фийон-Майе жеңімпаз атанды. Екінші орынға швециялық Себастьян Самуэльссон, ал үшінші орынға норвегиялық Йохан-Олав Ботн жайғасты.

Айта кетсек, Қазақстан таеквондодан әлем чемпионатында үздік үштікке енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Семсерлесуші Руслан Курбанов Әлем кубогы кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді
21:29, Бүгін
Семсерлесуші Руслан Курбанов Әлем кубогы кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
14:56, 07 наурыз 2025
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
Биатлоннан Қазақстан кубогының екінші кезеңі аяқталды
17:35, 27 желтоқсан 2024
Биатлоннан Қазақстан кубогының екінші кезеңі аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: