#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Олимпиада-2026: биатлоншы Владислав Киреев із кесу жарысында сынға түсті

Олимпиада-2026: биатлоншы Владислав Киреев із кесу жарысында сынға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.02.2026 17:15 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан қысқы Олимпиада ойындарында ерлер арасында із кесу жарысы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спринт қорытындысы бойынша із кесу жарысына Владислав Киреев жолдама алған еді. Ол 51-нөмірмен, көшбасшыдан 2 минут 49 секунд айырмашылығымен жарыс жолына шықты.

Төрт ату айлағы бар жарыста Киреев төрт рет мүлт кетіп, көшбасшыдан төрт минуттан астам уақытқа артта қалып, 42-орында мәре сызығын кесті.

Швециялық Мартин Пансилуома жарыс жеңімпазы атанды. Екінші орынды норвегиялық биатлоншы Стурла Холм Легрейд иеленсе, үздік үштікті франциялық Эмильен Жаклен түйіндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
2026 жылғы Олимпиада: биатлоншы Владислав Киреев із кесу жарысына жолдама алды
19:33, 13 ақпан 2026
2026 жылғы Олимпиада: биатлоншы Владислав Киреев із кесу жарысына жолдама алды
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
19:31, 07 ақпан 2026
Олимпиада-2026: қазақстандық шаңғышылар скиатлон жарысында сынға түсті
Биатлоншы Владислав Киреев Әлем кубогында алғашқы ұпайын еншіледі
17:10, 08 желтоқсан 2025
Биатлоншы Владислав Киреев Әлем кубогында алғашқы ұпайын еншіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
16:58, Бүгін
Казахстанский теннисист устроил драму в битве за финал "Челленджера" в Индии
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
16:37, Бүгін
Евсеев "сломил" малазийца и вышел в финал квалификации "Челленджера" в Индии
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
16:19, Бүгін
Российский боец "раздавил" боксёра из Казахстана в бою за титул
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
16:03, Бүгін
Казахстанская горнолыжница оказалась в четвёртом десятке на ОИ после первого спуска
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: