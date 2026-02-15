Қысқы Олимпиада: шорт-трекші Ольга Тихонова кезекті жарыс күнін аяқтады
Бүгін Италиядағы XXV қысқы Олимпия ойындарында шорт-трек сайысынан 1000 метр қашықтықта әйелдер арасындағы іріктеу кезеңдері өтіп, ширек финалистер анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс алаңына 7-топта шыққан отандасымыз 3 дүркін Олимпиада чемпионы Арианна Фонтана (Италия), 2 дүркін әлем чемпионы Флоранс Брюнелль (Канада) мен Мирей Накашимамен (Жапония) сайысқа түсті. Нәтижесінде Ольа Тихонова 1:31.777 уақыт көрсеткішімен 4-орынға тұрақтады.
Жарыс ережесі бойынша, 1-2-орын алғандар мен 3-орынға тұрақтаған 4 спортшы ширек финалға өтті.
