Спорт

Семсерлесуші Руслан Курбанов Әлем кубогы кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді

Семсерлесуші, Руслан Курбанов, Әлем кубогы кезеңі, үздік ондық , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 21:29 Сурет: olympic.kz
Семсерлесуден Қазақстан ерлер құрамасы Ванкуверде (Канада) өтіп жатқан Әлем кубогының кезеңіндегі өнерін аяқтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жекелей сында ең үздік нәтиже көрсеткен - Руслан Курбанов. Ол жалпы есепте үздік ондыққа енді (10-шы орын), делінген ҚР ҰОК хабарламасында.

Кирилл Проходов - 26-орын, Никита Жулинский - 42, Александр Федотов - 46, Кирилл Павлов - 64, Вадим Шарлаимов - 85, Эльмир Әлімжанов - 118, Алексей Касаткин - 161, Ерлік Сертай - 180-орын алды.

Командалық жарыста Қазақстан 13-орынға тұрақтады.

Бұған дейін "Қайрат" футзалдан УЕФА Чемпиондар лигасының 1/4 финалына жолдама алғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандық семсерлесушілер Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
19:11, 02 желтоқсан 2025
Қазақстандық семсерлесушілер Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
Ле мен Сәтпаев нысана көздеуден Әлем кубогы кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді
18:53, 10 сәуір 2025
Ле мен Сәтпаев нысана көздеуден Әлем кубогы кезеңінде үздік ондықтың қатарына енді
Семсерлесуші Айбар Қайым кадеттер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде топ жарды
17:46, 14 қараша 2025
Семсерлесуші Айбар Қайым кадеттер арасындағы Әлем кубогы кезеңінде топ жарды
