Теміртас Жүсіпов жартылай финалға өтіп, әлем чемпионаты медальдарынан үміткер атанды
Сурет: ҚР ҰОК
Бүгін Дубайда бокстан әлем чемпионатының ширек финалындағы айқастар басталды. Шаршы алаңға бірінші болып 48 келідегі Теміртас Жүсіпов шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз непалдық қарсыласы Лал Прасад Упретиды ұтып, жартылай финалға өту арқылы ең кем дегенде әлем чемпионатының қола медалынан үмітті болды.
Жүсіповтен бөлек бүгін тағы 9 боксшымыз рингке шығады.
Бұған дейін қазақстандық маман үстел теннисінен 2026 жылғы Азия ойындарында төрелік ететінін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript