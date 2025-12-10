#Халық заңгері
Спорт

Сәкен Бибосынов та финалға шығу үшін таласатын болады

Сәкен Бибосынов, бокс, Дубай, әлем чемпионаты, жартылай финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 21:57 Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Сәкен Бибосынов Дубайда өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

54 келіге дейінгі салмақта жерлесіміз ширек финалда замбиялық Мвенго Мвалеге қарсы өнер көрсетіп, оны айырықша басымдықпен ұтты. Төрешілер шешімі: 5:0. Осылайша, Сәкен Бибосынов жартылай финалға өткен екінші отандық боксшы атанды.

Бұған дейін Теміртас Жүсіпов осындай нәтижеге қол жеткізген болатын.

