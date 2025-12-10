Сәкен Бибосынов та финалға шығу үшін таласатын болады
Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Сәкен Бибосынов Дубайда өтіп жатқан әлем чемпионатының жартылай финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
54 келіге дейінгі салмақта жерлесіміз ширек финалда замбиялық Мвенго Мвалеге қарсы өнер көрсетіп, оны айырықша басымдықпен ұтты. Төрешілер шешімі: 5:0. Осылайша, Сәкен Бибосынов жартылай финалға өткен екінші отандық боксшы атанды.
Бұған дейін Теміртас Жүсіпов осындай нәтижеге қол жеткізген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript