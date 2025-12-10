Қазақстандық боксшы әлем чемпионатында екінші қарсыласын да нокаутқа жіберді
Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстандық боксшы Сабыржан Аққалықов Дубайда (БАӘ) өтіп жатқан IBA әлем чемпионатының ширек финалында ерекше көзге түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
75 келі салмақта Аққалыков Израиль боксшысы Мирослав Капулер-Ищенкомен қолғап түйістірді. Екінші раундта қазақстандық боксшы аса басымдық танытып, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осылайша Сабыржан ұлттық құрама үшін кем дегенде қола жүлдені қамтамасыз етті.
Бұған дейін жартылай финалға Теміртас Жүсіпов пен Сәкен Бибосынов та өткен болатын.
