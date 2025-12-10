#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Спорт

Қазақстандық боксшы әлем чемпионатында екінші қарсыласын да нокаутқа жіберді

Сабыржан Аққалықов, бокс, Дубай, жартылай финал, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 22:03
Қазақстандық боксшы Сабыржан Аққалықов Дубайда (БАӘ) өтіп жатқан IBA әлем чемпионатының ширек финалында ерекше көзге түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

75 келі салмақта Аққалыков Израиль боксшысы Мирослав Капулер-Ищенкомен қолғап түйістірді. Екінші раундта қазақстандық боксшы аса басымдық танытып, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осылайша Сабыржан ұлттық құрама үшін кем дегенде қола жүлдені қамтамасыз етті.

Бұған дейін жартылай финалға Теміртас Жүсіпов пен Сәкен Бибосынов та өткен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Боксшы Сабыржан Аққалықов Әлем кубогының финалында өнер көрсетеді
21:03, 05 шілде 2025
Боксшы Сабыржан Аққалықов Әлем кубогының финалында өнер көрсетеді
Бокстан әлем кубогы: Сабыржан Аққалықов қарсыласынан жеңісті жұлып алды
21:19, 03 шілде 2025
Бокстан әлем кубогы: Сабыржан Аққалықов қарсыласынан жеңісті жұлып алды
IBA аясындағы әлем чемпионаты: бүгін ел намысын үш боксшы қорғайды
16:46, 07 желтоқсан 2025
IBA аясындағы әлем чемпионаты: бүгін ел намысын үш боксшы қорғайды
