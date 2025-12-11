Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде тоғыз медаль еншіледі
Сурет: olympic.kz
Сауд Арабиясының Даммам қаласында үстел теннисінен WTA Youth Contender атты ірі халықаралық турнир өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жарыста Қазақстан құрамасы тоғыз медаль еншіледі.
U11, жекелей сын
2-орын - Аделя Әлжанова;
3-орын - Шохина Миркодирова.
U13, жекелей сын
1-орын - Жәния Бекмұхамбетова.
U15, жекелей сын
2-орын - Алексей Маркин.
U15, аралас жұптық сын
1-орын - Алексей Маркин / Айназ Әділгереева;
2-орын - Кирилл Берников / Арайлым Сапабек;
3-орын - Дагир Данияров / Жәния Бекмұхамбетова.
U19, аралас жұптық сын
1-орын - Абдулла Мамай / Алиса Цвигун;
3-орын - Нұрбол Тоқтамыс / Елизавета Лаврова.
