#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Спорт

Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде тоғыз медаль еншіледі

Қазақстан үстел теннисінен Сауд Арабиясында өткен турнирде тоғыз медаль еншіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 17:05 Сурет: olympic.kz
Сауд Арабиясының Даммам қаласында үстел теннисінен WTA Youth Contender атты ірі халықаралық турнир өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жарыста Қазақстан құрамасы тоғыз медаль еншіледі.

U11, жекелей сын

2-орын - Аделя Әлжанова;

3-орын - Шохина Миркодирова.

U13, жекелей сын

1-орын - Жәния Бекмұхамбетова.

U15, жекелей сын

2-орын - Алексей Маркин.

U15, аралас жұптық сын

1-орын - Алексей Маркин / Айназ Әділгереева;

2-орын - Кирилл Берников / Арайлым Сапабек;

3-орын - Дагир Данияров / Жәния Бекмұхамбетова.

U19, аралас жұптық сын

1-орын - Абдулла Мамай / Алиса Цвигун;

3-орын - Нұрбол Тоқтамыс / Елизавета Лаврова.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
17:50, 09 желтоқсан 2025
Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
Қазақстан командасы үстел теннисінен Батумидегі турнирдің соңғы күнінде тоғыз жүлдеге ие болды
18:56, 01 қазан 2024
Қазақстан командасы үстел теннисінен Батумидегі турнирдің соңғы күнінде тоғыз жүлдеге ие болды
Словакияда үстел теннисінен Қазақстанның жастар құрамасы үш жүлде еншіледі
16:43, 11 қараша 2023
Словакияда үстел теннисінен Қазақстанның жастар құрамасы үш жүлде еншіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: