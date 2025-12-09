Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде алтын медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясының Даммам қаласында өткен халықаралық WTT Youth Contender турнирінде үздік атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол U13 жас санатында алтын медаль жеңіп алды.
Жәния осы турнирде алты матч өткізіп, олардың барлығында да жеңіске жетті.
Еске салайық, бұған дейін Анастасия Городко фристайл-могулдан Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енгенін хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript