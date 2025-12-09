#Халық заңгері
Спорт

Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде алтын медаль жеңіп алды

Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясындағы турнирде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 17:50 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Жәния Бекмұхамбетова үстел теннисінен Сауд Арабиясының Даммам қаласында өткен халықаралық WTT Youth Contender турнирінде үздік атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол U13 жас санатында алтын медаль жеңіп алды.

Жәния осы турнирде алты матч өткізіп, олардың барлығында да жеңіске жетті.

Еске салайық, бұған дейін Анастасия Городко фристайл-могулдан Әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енгенін хабарлаған едік.

Айдос Қали
