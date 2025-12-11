#Халық заңгері
Спорт

Қазақстандық жас теннисші Үндістанда қатарынан екі турнирде топ жарды

Қазақстандық теннисші Альбина Кәкенова 18 жасқа дейінгілер арасында Үндістанда өткен екі ITF Juniors 100 турнирінде чемпион атанды
Қазақстандық теннисші Альбина Кәкенова 18 жасқа дейінгілер арасында Үндістанда өткен екі ITF Juniors 100 турнирінде чемпион атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Альбина алдымен тағы бір қазақстандық Сәтима Төрегенмен бірге жұптық сында Нью-Дели додасында үздік шықты.

Онда қазақстандық дуэт финалда ресейліктер Ксения Ахрамеева – Ева Колядинаны 6:4, 6:4 есебімен тізе бүктірді.

Альбина Кәкенова жекелей сында Пуне қаласында өткен жарыста қарсылас шақ келтірмеді. Альбина сенбі күні соңғы бәсекеде үндістандық Диа Рамешті 6:2, 6:0 есебімен ойсырата ұтты.

