#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Спорт

Шаңғы жарысынан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандық спортшылар командалық спринтте бақ сынайды

Шаңғы жарысынан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандық спортшылар командалық спринтте бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 18:06 Сурет: olympic.kz
Бүгін, 12 желтоқсанда, Швейцарияның Давос қаласында шаңғы жарысынан Әлем кубогының кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы жүлделер командалық спринт сайысында сарапқа салынады.

Ерлер мен әйелдер арасында Қазақстан атынан екі командадан қатысады.

Жарыс жолына келесі дуэттер шығады: Әмірғали Мұратбеков / Виталий Пухкало, Ілияс Исабеков / Ернар Нұрсбеков, Анна Мельник / Ангелина Шурыга, Дарья Ряжко / Надежда Степашкина.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан екінші Әлем кубогының кезеңі: спринтте ел намысын кімдер қорғайды
17:04, Бүгін
Биатлоннан екінші Әлем кубогының кезеңі: спринтте ел намысын кімдер қорғайды
Шаңғы жарысынан әлем чемпионаты: Қазақстан ерлер құрамасының эстафетадағы нәтижелері
13:51, 07 наурыз 2025
Шаңғы жарысынан әлем чемпионаты: Қазақстан ерлер құрамасының эстафетадағы нәтижелері
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
14:56, 07 наурыз 2025
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: