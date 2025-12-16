"Барыс" Ресейде "Автомобилисттен" басым түсті
Сурет: "Барыс" ХК
Қазақстандық "Барыс" 16 желтоқсанда Құрлықтық хоккей лигасының (КХЛ) тұрақты чемпионаты аясындағы сырт алаңдағы матчта "Автомобилистті" сенімді түрде жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Екатеринбург қаласындағы "УГМК-Аренада" өткен кездесу қонақтардың пайдасына 4:1 есебімен аяқталды.
"Барыс" сапында Семен Симонов дубль авторы атанса, Майк Веккионе бір шайба соқты. Сондай-ақ нәтижелі ойын көрсеткен Самат Данияр екі нәтижелі пасымен көзге түсті.
Үшінші кезеңнің ортасына қарай астаналықтар ойын тізгінін толық өз қолына алып, 2:0 есебімен алда болды. "Автомобилист"жалғыз шайбасын 51-минутта басымдықты пайдаланып соқты, алайда араға бір минут салып "Барыс" қайтадан екі шайбалық басымдықты қалпына келтірді.
Кездесудің соңғы нүктесін Макс Уиллман бос қақпаға шайба енгізіп қойды. Бұл жеңіс "Барысқа" сырт алаңдағы ойынды сәтті аяқтап, КХЛ-дың тұрақты чемпионатында маңызды ұпай жинауға мүмкіндік берді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript