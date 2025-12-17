#Халық заңгері
Спорт

Қазақстан ұлттық құрамасы Ұлттар лигасында қанша табыс табуы мүмкін

Қазақстан ұлттық құрамасы Ұлттар лигасында қанша табыс табуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 13:26 Сурет: Instagram/kff_team
Қазақстан ұлттық құрамасының 2026/27 жылғы маусымда Ұлттар лигасына қатысу арқылы қанша табыс таба алатындығы белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

kzmatch арнасының мәліметі бойынша, Қазақстан С лигасында өнер көрсетеді және УЕФА-дан кем дегенде 1,125 миллион еуро (681,7 млн теңге) табыс табады.

Сонымен қатар, егер Қазақстан құрамасы өз тобында жеңімпаз атанса, дәл осындай соманы еселей алады.

Бұған дейін Мбаппе ПСЖ-ны сотқа беріп, 60 млн еуродан астам өтемақы алғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
