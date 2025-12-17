Қазақстан ұлттық құрамасы Ұлттар лигасында қанша табыс табуы мүмкін
Сурет: Instagram/kff_team
Қазақстан ұлттық құрамасының 2026/27 жылғы маусымда Ұлттар лигасына қатысу арқылы қанша табыс таба алатындығы белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
kzmatch арнасының мәліметі бойынша, Қазақстан С лигасында өнер көрсетеді және УЕФА-дан кем дегенде 1,125 миллион еуро (681,7 млн теңге) табыс табады.
Сонымен қатар, егер Қазақстан құрамасы өз тобында жеңімпаз атанса, дәл осындай соманы еселей алады.
