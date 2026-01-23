Балаларға Ұлттық қордан қанша ақша аударылады
Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 23 қаңтарда балаларға Ұлттық қордан жасалатын төлемдер туралы брифинг өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банк басшысы төлемдер бойынша мәліметтер 2026 жылғы 1 ақпанда жарияланатынын атап өтті.
"Бұл немен байланысты? Тағы да балалар санына байланысты. Кейбір балалар туғаннан кейін елден кетеді немесе азаматтықтан шығарылады. Сондықтан үкіметтегі әріптестермен бірге кімге ақша төленетінін есептеп жатырмыз. Алдын ала мәлімет бойынша, бұл сома өткен жылғыдай шамамен болады – әр балаға 100–130 доллар", – деді Тимур Сүлейменов.
Оның айтуынша, Ұлттық қорды басқарудан түскен кіріс 8,7 миллиард долларды құрап, жылдық 15% доллармен есептелген.
"Бұл екі көрсеткіш те рекордтық – Ұлттық қорды басқару тарихында мұндай цифрлар болған емес. Сондықтан бұл Ұлттық қордың елеулі трансферттер мен шығуларға қарамастан өсуіне мүмкіндік берді", – деді ол.
"Ұлттық қор – балаларға" жобасы бойынша, Ұлттық қордың инвестициялық кірісінің жартысы жыл сайын 18 жасқа дейінгі барлық балалар арасында бөлінеді.
Сондай-ақ, 2026 жылғы 8 қаңтарда Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында (БЖЗҚ) 2025 жылғы қаражаттың пайдалану қорытындылары жарияланып, ақшаның балалардың шоттарына қашан түсері айтылған.
