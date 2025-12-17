#Халық заңгері
Спорт

Мбаппе ПСЖ-ны сотқа беріп, 60 млн еуродан астам өтемақы алды

Мбаппе ПСЖ-ны сотқа беріп, 60 млн еуродан астам өтемақы алды , сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 11:26 Сурет: Instagram/ReaLmadrid
ПСЖ құрамасының бұрынғы шабуылшысы Килиан Мбаппе француздық клубты сотқа беріп, жеңіп шықты. Үкім бойынша, құрама шабуылшығы жалақының өтемі ретінде 61 миллион еуро төлеуі тиіс, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian деректеріне сәйкес, 2025 жылдың қарашасында Мбаппе ПСЖ-дан 263 миллион еуро өтемақы талап еткен болатын.

Бұл сомаға ойыншының келісімшарт аяқталғаннан кейін төленбеген жалақысы мен премиялары, сондай-ақ командадағы қарым-қатынасына байланысты өтемақы кіреді.

Килиан 2024 жылдың жазында "Пари Сен-Жермен" құрамасындағы мансабын аяқтаған болатын. Қазіргі таңда ол Мадридтің "Реал" клубында өнер көрсетіп жүр.

Құрама мен шабуылшы арасындағы қарым-қатынас 2023 жылы Мбаппе келісімшартын ұзартпауға шешім қабылдаған кезден бастап нашарлады. Келісімшарт 2024 жылдың жазында аяқталуға тиісті еді.

Бұған дейін алматылық "Қайрат" құрамасының әлемдегі ең үздік 500 футбол клубының қатарына енгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
