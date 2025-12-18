Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: спринтте үш қазақстандық спортшы өнер көрсетеді
Сурет: olympic.kz
Бүгін, 18 желтоқсанда, Францияның Анси-ле-Гран-Борнан қаласында биатлоннан Әлем кубогының үшінші кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс бағдарламасындағы алғашқы старт — әйелдер арасындағы 7,5 шақырымдық спринт.
Аталған жарыста Қазақстан атынан үш спортшы бақ сынайды. Спринтте Дарья Климина, Милана Генева және Алина Скрипкина жарыс жолына шығады.
Жарыстың басталу уақыты — Астана уақытымен 18:15.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript