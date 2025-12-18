#Халық заңгері
Спорт

Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: спринтте үш қазақстандық спортшы өнер көрсетеді

Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: спринтте үш қазақстандық спортшы өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 17:20 Сурет: olympic.kz
Бүгін, 18 желтоқсанда, Францияның Анси-ле-Гран-Борнан қаласында биатлоннан Әлем кубогының үшінші кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс бағдарламасындағы алғашқы старт — әйелдер арасындағы 7,5 шақырымдық спринт.

Аталған жарыста Қазақстан атынан үш спортшы бақ сынайды. Спринтте Дарья Климина, Милана Генева және Алина Скрипкина жарыс жолына шығады.

Жарыстың басталу уақыты — Астана уақытымен 18:15.

Айдос Қали
