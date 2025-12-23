#Халық заңгері
Спорт

Әлемдік рейтингтегі спортшы Қазақстан чемпионатында жеңіліп қалды

23.12.2025 10:38 Сурет: Instagram/samirkhon_58_
Шымкентте таеквондодан Қазақстан чемпионаты аяқталды (19-22 желтоқсан). Республикалық біріншіліктің соңғы күні тартысқа толы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

sportarena.kz дерегіне сүйенсек, 68 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде танымал спортшы Самирхон Абабакиров кілемшеге 63 келідегі әлемдік экс-көшбасшы мәртебесінде шығып, жеңіліп қалды.

Жартылай финалда ол күтпеген жерден алматылық Дамир Шуленовке 1:2 есебімен жол беріп, өзі "қола" жүлдені қанағат тұтты.

Самирхон Абабакиров 2003 жылы 26 қыркүйекте Шымкентте дүниеге келген. Жас спортшының манбасы жетістіктерге толы: Универсиада жеңімпазы (2025 – жеке біріншілік), Универсиаданың қола жүлдегері (2025 – командалық біріншілік), World Taekwondo бастамасымен өтетін рейтингтік турнирлердің бірнеше мәрте жүлдегері.

Бұған дейін World Boxing "Жылдың үздік боксшысы" атағынан үміткерлер тізіміне екі қазақстандық боксшыны қосып қойғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
