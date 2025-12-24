#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
511
602.72
6.49
Спорт

Шаңғы жарысынан Қазақстан кубогы: скиатлонда кімдер топ жарды

Щучье қаласында шаңғы жарысынан Қазақстан кубогы басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 22:10 Сурет: olympic.kz
Щучье қаласында шаңғы жарысынан Қазақстан кубогы жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир аясында скиатлон бойынша жеңімпаздар анықталды. Қатысушылар 10 шақырымды классикалық стильде және 10 шақырымды еркін стильде жүріп өтуі керек еді.

Ерлер арасындағы жарыста Әмірғали Мұратбеков жеңіске жетті. Наиль Башмаков екінші орынға табан тіреді. Владислав Ковалев үшінші орынға ие болды.

Әйелдер жарысында Надежда Степашкина жеңіске жетті. Ксения Шалыгина күміс медальға ие болды. Ангелина Шурыга үшінші орынға көтерілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шаңғы жарысынан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандық спортшылар командалық спринтте бақ сынайды
18:06, 12 желтоқсан 2025
Шаңғы жарысынан Әлем кубогы кезеңі: қазақстандық спортшылар командалық спринтте бақ сынайды
Шаңғы жарысы: Финляндияда өтетін әлем чемпионаты кубогына кімдер қатысады
22:11, 28 қараша 2024
Шаңғы жарысы: Финляндияда өтетін әлем чемпионаты кубогына кімдер қатысады
Шаңғы жарысынан әлем чемпионаты: Қазақстан ерлер құрамасының эстафетадағы нәтижелері
13:51, 07 наурыз 2025
Шаңғы жарысынан әлем чемпионаты: Қазақстан ерлер құрамасының эстафетадағы нәтижелері
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: