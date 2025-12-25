Шаңғы жарысынан Қазақстан кубогының алғашқы нәтижелері жария болды
Сурет: ҚР ҰОК
Шаңғы жарысынан Щучье қаласында өтіп жатқан Қазақстан кубогы аясында масс-стартта жүлделер сарапқа салынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ерлер арасындағы жарыста Әмірғали Мұратбеков жеңіске жетті. Күміс жүлде Олжас Климинге бұйырса, қола медальға Виталий Пухкало ие болды, делінген ҚР ҰОК хабарламасында.
Әйелдер бәсекесінде Надежда Степашкина бірінші орын алды. Екінші болып Ксения Шалыгина мәре сызығын кессе, Дарья Ряжко үшінші орынды қанағат тұтты.
Бұған дейін Елена Рыбакина Қытайдағы турнирді Ига Швентекке қарсы ойынмен бастайтыны хабарланған.
