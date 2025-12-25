Елена Рыбакина Қытайдағы турнирді Ига Швентекке қарсы ойынмен бастайды
Қазақстандық теннисші World Tennis Continental Cup турнирінде Азия құрамасының намысын қорғайды. Алғашқы кездесуде Рыбакинаның қарсыласы басқа-басқа емес, планетаның екінші ракеткасы, Еуропа командасы сапында ойнайтын Ига Швентек (Польша) болмақ.
Бұдан бөлек, көрермендер Белинда Бенчич (Швейцария) – Ван Синью (Қытай) кездесуіндегі тағы бір жеке матчты тамашалай алады.
Бұл турнирде еуропалықтардың намысын Валентин Вашеро мен Флавио Коболли де қорғайды. Азия ұжымның құрамында Чжичжэнь Чжан мен Андрей Рублев те бар.
Әрбір теннисші екі рет жекелей сында, сонымен қатар бағдарламаға миксте - екі жұптық кездесу өткізеді.
World Tennis Continental Cup кестесі бойынша Елена Рыбакина 28 желтоқсанда Белинда Бенчичке қарсы өнер көрсетеді. Тап осы күнді Ига Швентек/Валантен Вашеро – Елена Рыбакина/Андрей Рублевтің жұптық кездесуі қорытындылайды деп жоспарланған.
