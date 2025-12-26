Қазақстандық Аян Тұрсын чемпиондық титул үшін жапониялық спортшымен жекпе-жек өткізеді
Оның қарсыласы – әзірге жеңіліс көрмеген жапониялық Арица Мацуда. Ол соңғы жекпе-жегін Road to UFC жобасында жеңіспен аяқтаған. Алдағы жекпе-жек туралы аңдатпаны Аян Тұрсын өзінің Instagram парақшасында жариялады. Кездесу 6 ақпанда Филадельфия қаласында өтетін CFFC 150 турнирі аясында ұйымдастырылады.
Сурет: Instagram/ayantursyn1
Бұл жекпе-жекте ең жеңіл салмақ дәрежесіндегі (strawweight) бос тұрған чемпиондық белбеу сарапқа салынады.
31 жастағы Аян Тұрсын үшін бұл CFFC ұйымындағы алғашқы жекпе-жек болмақ. Бұған дейін ол Octagon және Dala Fighting Championship лигаларында өнер көрсеткен.
CFFC ұйымындағы ең жеңіл салмақ дәрежесі дәстүрлі түрде UFC-ге жол ашатын баспалдақ саналады. Себебі бұл дивизионның бұған дейінгі үш чемпионы кейін әлемдегі ең ірі промоушенмен келісімшарт жасау үшін өз белбеулерінен бас тартқан.
"Алдағы жекпе-жекте жеңіске жету Аян Тұрсын үшін де дәл осындай мүмкіндікке жол ашуы мүмкін", – деп есептейді қазақстандық жанкүйерлер.
