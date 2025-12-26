Қазақстандық ауыр атлеттер Қырғызстандағы турнирде төрт алтын медаль жеңіп алды
Қазақстан құрамасы ауыр атлетикадан Қырғызстанның Бішкек қаласында өткен халықаралық турнирде бес медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық құраманың қоржынында төрт алтын және бір күміс жүлде бар.
Ақмолда Сайрамкез (65 келіге дейін), Аянат Жұмағали (77 келіге дейін), Сәния Орманбаева (86 келіге дейін), Ақерке Байманап (86 келіден жоғары) жарыста алтын жүлдеге қол жеткізді.
Ал Марта Давлетиярова (77 келіге дейін) жарысты екінші орынмен аяқтады.
