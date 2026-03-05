#Референдум-2026
Спорт

Еспелі слалом: қазақстандық Александр Куликов Таиландтағы турнирде алтын медаль жеңіп алды

Еспелі слалом: қазақстандық Александр Куликов Таиландтағы турнирде алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 17:01 Сурет: olympic.kz
Еспелі слаломнан Таиландтың Районг қаласында өтіп жатқан рейтингтік турнирде Қазақстан құрамасы алтын медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз Александр Куликов каноемен есуде жекелей сайыста топ жарды.

Кейго Ямамото (Жапония) екінші орын алды. Ал Севан Билло (Аустралия) үздік үштікті түйіндеді. 

Қуаныш Еренғайыпов төртінші орын алды.

Айдос Қали
