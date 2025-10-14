#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Спорт

Қазақстандық таеквондошылар Черногориядағы турнирде екі медаль жеңіп алды

Қазақстандық таеквондошылар Черногориядағы турнирде екі медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 17:06
Таеквондодан Черногорияның Подгорица қаласында өткен G-1 санатындағы турнирде Қазақстан құрамасы екі медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

74 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынаған Мақсат Орынбасар жарыстың алтын жүлдегері атанды.

Ал Әзірет Дүйсенбек 58 келіге дейінгі салмақта үшінші орынға ие болды.

Айта кетейік, бұл турнирге 24 елден 300-ден астам спортшы қатысты.

Айдос Қали
