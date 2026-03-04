#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
499.83
581.5
6.42
Спорт

Қазақстан спортшысы еспелі слаломнан Таиландтағы турнирде қола медаль еншіледі

Еспелі слалом, Таиланд, Қазақстан, қола медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 18:42 Сурет: olympic.kz
Таиландтың Районг қаласында еспелі слаломнан Thailand Open халықаралық рейтингтік турнирі өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, алғашқы жарыс күнінде ел қоржынына қола медаль түсті.

Отандасымыз Владислав Рябко каяк-кросс бағдарламасында жеңіс тұғырының үшінші сатасына көтерілді.

Аустралиялық Севан Билло жарыс жеңімпазы атанды. Өзбекстандық спортшы Самандар Сайдуллаев екінші орынға ие болды. 

Бұған дейін қазақстандық семсерлесушілер Венгриядағы Гран-при турниріне қатысқалы жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Германиядағы жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: қазақстандық биатлоншылар спринтте өнер көрсетті
18:46, Бүгін
Германиядағы жасөспірімдер арасындағы ӘЧ: қазақстандық биатлоншылар спринтте өнер көрсетті
Бокстан Таиландтағы турнирге қатысатын қазақстандықтар анықталды
17:14, 23 мамыр 2025
Бокстан Таиландтағы турнирге қатысатын қазақстандықтар анықталды
Қазақстан таеквондошылары Оңтүстік Кореядағы турнирде күміс медаль иеленді
13:58, 13 шілде 2025
Қазақстан таеквондошылары Оңтүстік Кореядағы турнирде күміс медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
22:34, Бүгін
"Куаныш" разгромил "Астану" в IV туре женской Национальной лиги по волейболу
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
22:06, Бүгін
Опубликован состав "Ордабасы" на сезон-2026
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
21:34, Бүгін
Экс-тренер "Кайрата" получил высокую должность в России
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
21:13, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: