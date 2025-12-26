#Халық заңгері
Спорт

Қарағандыда үстел теннисінен Қазақстан ашық командалық чемпионатының шешуші туры басталды

Қарағандыда үстел теннисінен Қазақстан ашық командалық чемпионатының шешуші туры басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 22:14 Сурет: olympic.kz
26 желтоқсанда Қарағанды қаласында үстел теннисінен Суперлигадағы ашық командалық Қазақстан чемпионатының шешуші туры басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еліміздің және шетелдің үздік клубтары алтын медальдар мен маусым қорытындысындағы жоғары орындар үшін бақ сынауда.

12 клубтың ішінде жеңіске негізгі үміткерлер қатарында Altay Pro (Өскемен) және «Қарағанды-1» УГМК (Свердлов облысы, Ресей) командалары бар.

Турнир Saryarka үстел теннисі орталығында өтіп жатыр.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан үстел теннисінен Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады
21:56, 14 қазан 2025
Қазақстан үстел теннисінен Азия чемпионатындағы өнерін аяқтады
Тоқаев үстел теннисінен Азия чемпионатының финалдық ойындарын тамашалады
18:46, 13 қазан 2024
Тоқаев үстел теннисінен Азия чемпионатының финалдық ойындарын тамашалады
Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
22:46, 25 қыркүйек 2025
Үстел теннисінен жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатының алғашқы жеңімпаздары анықталды
