Спорт

Қазақстанның хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын кеңейтілген құрамы жарияланды

Қазақстанның хоккейден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын кеңейтілген құрамы жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.12.2025 22:45 Сурет: olympic.kz
2026 жылдың 4 қаңтарында 18 жасқа дейінгі Қазақстан қыздар құрамасы Өскемен қаласында жиналып, IIA дивизионындағы әлем чемпионаты алдындағы оқу-жаттығу жиындарының алғашқы кезеңін бастайды.

Турнир 19-24 қаңтар аралығында Стамбул қаласында өтеді. Дайындыққа Алматы, Қарағанды, Астана және Өскемен қалаларынан келген қыздар қатысады. Құрама сапындағы хоккейшілердің жасы 14 пен 17 жас аралығында. Жаттықтырушылар штабы әлем чемпионатына арналған кеңейтілген құрамды ұсынды.

Қақпашылар: Раксалана Мамешева, Арина Павловская (екеуі де – "Айсұлу Таңдаулы", Алматы), Мария Яковлева ("Торпедо", Өскемен);

Қорғаушылар: Зере Жумаш, Анастасия Фомина (екеуі де – "Айсұлу Таңдаулы", Алматы), Ева Иншакова, Ульяна Куклина (екеуі де – "Торпедо", Өскемен), Рената Лившиц, Калима Нигматуллина, Виолетта Тимон (барлығы – "Юность Грация", Қарағанды);

Шабуылшылар: Медина Берікова, Аяулым Бралина, Эвелина Емцева, Регина Какаулина, София Муравьева, Анфиса Новикова, Василиса Шуклина (барлығы – "Айсұлу Таңдаулы", Алматы), Алина Жакулина, Анна Климова (екеуі де – "Юность Грация", Қарағанды), София Зубкова, Томирис Саяхатқызы, Злата Попова, Айдана Рахатқызы (барлығы – "Торпедо", Өскемен).


