Спорт

Сауд Арабиясында жүрген Головкин Роналдумен жүздесті

Кездесу, Эр-Рияд, Криштиану Роналду, Геннадий Головкин, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.12.2025 09:34 Сурет: Instagram/gggboxing
27 желтоқсанда Эр-Риядта World Boxing президенті және Қазақстан Ұлттық Олимпиада комитетінің басшысы Геннадий Головкин португалдық футбол жұлдызы Криштиану Роналдумен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Геннадий Головкин Instagram-дағы сторисінде Криштиану Роналдумен жолай кездесіп, сөйлескен сәтінің видеосын жариялады.

Қысқа роликте GGG португалиялық футболшыны Сауд Арабиясы чемпионатындағы кезекті ойында жасаған дублімен құттықтайды, ал Роналду өз кезегінде Головкинмен жүздескеніне қуанышты екенін айтып, жылы лебізін білдіреді. Геннадий Головкин Эр-Риядқа ірі бокс кешін тамашалау үшін келгенін де айта кетті.

Сөз кезегінде Криштиану GGG-ден:

"Әлі бокстасасыз ба?", - деп сұрайды.

Бұл сұраққа Геннадий:

"Мүмкін Жаңа жылда тағы бір рет өзімді сынап көремін" деп жауап береді.

Аты аңызға айналған екі спортшының таныстығы тек осы кездесумен шектелмейтіні белгілі. 2020 жылы олар бірлескен жаттығулар өткізген. Қазіргі уақытта жерлесіміздің жасы 43-те, оның жекпе-жектен жырақтағанына үш жылдан аса уақыт өтті.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
