#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Головкин Бакуде өткен турнирде қазақстандық спортшыға қолдау білдіріп, сыйлыққа әзербайжан кілемін алды

Головкин Бакуде өткен турнирде қазақстандық спортшыға қолдау білдіріп, сыйлыққа әзербайжан кілемін алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 12:34 Сурет: Instagram/bekzat_kapashov
15 ақпанда World Boxing және Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин Әзірбайжан астанасында өткен спорттық шараға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнирдің Instagram парақшасындағы ұйымдастыру комитетінің мәліметінше, Баку қаласында әлемдік грэпплинг үшін тарихи оқиға болды – мұнда алғаш рет AIGA UWW турнирі өтті. Ашылу салтанатында Головкин құттықтау сөз сөйлеп, одан кейін өзге де құрметті қонақтармен бірге елдің символы саналатын әзербайжан кілеміне ие болды.

Сурет: Instagram/altynbekova_20

Бұл сәттің фотосын Сабина Алтынбекова өзінің Instagram парақшасында жариялады.

Сондай-ақ Головкин қазақстандық спортшы Бекзат Капасовтың белдесуін тамашалады. Бекзат турнир қожайынына қарсы кездесуде жеңіске жетті.

Бекзаттан бөлек, аталған жарысқа Қазақстанның өзге де спортшылары қатысқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Геннадий Головкин World Boxing ұйымының президенті лауазымына өз канидатурасын ұсынды
22:19, 24 қазан 2025
Геннадий Головкин World Boxing ұйымының президенті лауазымына өз канидатурасын ұсынды
Сауд Арабиясында жүрген Головкин Роналдумен жүздесті
09:34, 28 желтоқсан 2025
Сауд Арабиясында жүрген Головкин Роналдумен жүздесті
Геннадий Головкин жаңа қызметке тағайындалды
16:36, 26 қыркүйек 2024
Геннадий Головкин жаңа қызметке тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
14:32, Бүгін
Бомба: Топурия подерётся вместе с Махачевым на турнире в Белом доме
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
14:10, Бүгін
Токаев наградил сумоиста за выдающиеся спортивные достижения
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
13:45, Бүгін
Теннисист из Казахстана совершил камбэк в битве за основную сетку "Челленджера" в Индии
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
13:33, Бүгін
Казахстанский теннисист остановился в шаге от основной сетки топ-турнира в Индии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: