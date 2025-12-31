#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Халықаралық БАҚ өкілдері 2025 жылғы әлемнің үздік спортшыларын анықтады

Үздік спортшы, әлем, БАҚ, 2025, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 18:29 Сурет: Instagram/mondo_duplantis, AitanaBonmati
Жыл сайынғы дәстүр бойынша планетаның жетекші спорт журналистері әлемнің үздік спортшыларын атады. Дауыс беруге 121 елден 836 журналист қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Халықаралық спорттық баспасөз қауымдастығының (AIPS) мәліметтері бойынша, ерлер арасында бірінші орынды таяқпен биіктіктен секіруден екі дүркін Олимпиада чемпионы Арман Дюплантис (Швеция) иеленді.

Токиода (Жапония) өткен 2025 жылғы әлем чемпионатында ол өз мансабында 14-рет әлемдік рекордты жаңартты. Журналистердің дауыс беруі барысында "жеңіл атлетика патшасы" 1182 ұпай жинады.

Арманнан кейін испан теннисшісі Карлос Алькарас (784 ұпай) орналасты. Үшінші орында "Алтын доп" иегері, француз футболшысы Усман Дембеле (713) тұр.

Әйелдер арасында әлемнің үздік спортшысы атағына "Алтын доп" иегері, 824 ұпай жинаған испандық футболшы Айтана Бонмати лайық деп танылды.

Кениялық жеңіл атлет Беатрис Чебет (453) екінші орынды иеленсе, ал жүлделі үштікті WTA-ның бірінші ракеткасы, беларусь спортшысы Арина Соболенко (446) түйіндеді.

Күні кеше "Үздік – 2025" қазақстандық спорт сыйлығының жеңімпаздарының есімі жарияланған болатын.  

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Танымал қазақстандық фотограф 2025 жылдың ең үздік 12 кадрын ұсынды
13:22, Бүгін
Танымал қазақстандық фотограф 2025 жылдың ең үздік 12 кадрын ұсынды
Әлемнің ең үздік аспазы анықталды
09:14, 06 қазан 2025
Әлемнің ең үздік аспазы анықталды
Жәнібек Әлімханұлы әлемнің үздік орта салмақтағы боксшылары тізімінен шығарылды
13:46, 19 желтоқсан 2025
Жәнібек Әлімханұлы әлемнің үздік орта салмақтағы боксшылары тізімінен шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: