Халықаралық БАҚ өкілдері 2025 жылғы әлемнің үздік спортшыларын анықтады
Халықаралық спорттық баспасөз қауымдастығының (AIPS) мәліметтері бойынша, ерлер арасында бірінші орынды таяқпен биіктіктен секіруден екі дүркін Олимпиада чемпионы Арман Дюплантис (Швеция) иеленді.
Токиода (Жапония) өткен 2025 жылғы әлем чемпионатында ол өз мансабында 14-рет әлемдік рекордты жаңартты. Журналистердің дауыс беруі барысында "жеңіл атлетика патшасы" 1182 ұпай жинады.
Арманнан кейін испан теннисшісі Карлос Алькарас (784 ұпай) орналасты. Үшінші орында "Алтын доп" иегері, француз футболшысы Усман Дембеле (713) тұр.
Әйелдер арасында әлемнің үздік спортшысы атағына "Алтын доп" иегері, 824 ұпай жинаған испандық футболшы Айтана Бонмати лайық деп танылды.
Кениялық жеңіл атлет Беатрис Чебет (453) екінші орынды иеленсе, ал жүлделі үштікті WTA-ның бірінші ракеткасы, беларусь спортшысы Арина Соболенко (446) түйіндеді.
Күні кеше "Үздік – 2025" қазақстандық спорт сыйлығының жеңімпаздарының есімі жарияланған болатын.