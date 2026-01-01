#Халық заңгері
Спорт

Футболдан Африка Кубогы-2025: 1/8 финалдың барлық қатысушы командалары анықталды

Футбол, Африка Кубогы-2025, 1/8 финал, жолдама, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.01.2026 14:58 Сурет: Instagram/caf_online
1 қаңтарға қараған түні Африка Ұлттар Кубогы (АҰК) топтық кезеңнің барлық матчты өз мәресіне жетті. Өткен алдын ала ойындардың соңғы күні турнирдің плей-офф кезеңіне жолдама алған тағы төрт команда анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҰК-2025 1/8 финалында соңғы жолдаманы Е және F тобының ең мықты командаларының еншісінің бұйрды: Алжир мен Буркина-Фасо құрамалары.

"Шөлейт түлкілері" үшінші турда Экваторлық Гвинея өкілдерін жеңді (3:1), ал Буркина-Фасо футболшылары Судан ойыншыларынан мықты болып шықты (2:0).

D тобындағы алғашқы екі орын Кот-д'Ивуар мен Камерунға тиді. Соңғы турда "пілдер" Габонды (3-2), ал "Тайсалмас арыстандар" Мозамбикті жеңді (2-1).

Осылайша, қазіргі уақытта ағымдағы турнирдің 1/8 финалының толық кестесі анықталды, оған ең жақсы көрсеткіштерге ие тағы төрт команда кірді.

Африка кубогының ширек финалына өту үшін таласты алғашқы матчтар 4 қаңтарға қараған түні басталады. Сенегал мен Судан футболшылары бұл кезеңнің шымылдығын түреді, содан кейін Мали – Тунис пен Марокко – Танзания алаңға шығып, өзара бақ сынасады.

Бұл жарыстардың қазіргі жеңімпазы - Кот-д'Ивуар құрамасы.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
