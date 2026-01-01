Футболдан Африка Кубогы-2025: 1/8 финалдың барлық қатысушы командалары анықталды
АҰК-2025 1/8 финалында соңғы жолдаманы Е және F тобының ең мықты командаларының еншісінің бұйрды: Алжир мен Буркина-Фасо құрамалары.
"Шөлейт түлкілері" үшінші турда Экваторлық Гвинея өкілдерін жеңді (3:1), ал Буркина-Фасо футболшылары Судан ойыншыларынан мықты болып шықты (2:0).
D тобындағы алғашқы екі орын Кот-д'Ивуар мен Камерунға тиді. Соңғы турда "пілдер" Габонды (3-2), ал "Тайсалмас арыстандар" Мозамбикті жеңді (2-1).
Осылайша, қазіргі уақытта ағымдағы турнирдің 1/8 финалының толық кестесі анықталды, оған ең жақсы көрсеткіштерге ие тағы төрт команда кірді.
Африка кубогының ширек финалына өту үшін таласты алғашқы матчтар 4 қаңтарға қараған түні басталады. Сенегал мен Судан футболшылары бұл кезеңнің шымылдығын түреді, содан кейін Мали – Тунис пен Марокко – Танзания алаңға шығып, өзара бақ сынасады.
Бұл жарыстардың қазіргі жеңімпазы - Кот-д'Ивуар құрамасы.