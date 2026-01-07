#Халық заңгері
Спорт

Футболдан Африка кубогының ширек финалына қатысушы төрт жұп команда анықталды

Футбол, Африка кубогы, ширек финал, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 10:26 Сурет: Instagram/caf_online
7 қаңтарға қараған түні футболдан Африка Ұлттар кубогы (АҰК) финалының 1/8 кезеңіндегі барлық кездесуі өз мәресіне жетті. Турнирдің келесі кезеңіне арналған жолдаманы Алжир мен Кот-д'Ивуар командалары ұтып алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алжир құрамасы АҰК-2025 финалының 1/8 кезеңінде Конго өкілдерін 1:0 есебімен жеңді, ал Кот-д'Ивуар Буркина-Фасоны 3:0 есебімен ойсырата ұтты.

Осылайша, Африка Ұлттар Кубогының ширек финалына қатысушы барлық команда анықталды.

9 және 10 қаңтарда Африка кубогының жартылай финалына арналған жолдамаларға келесі жұптар таласатын болады:

  • Мали-Сенегал.
  • Мысыр-Кот-д'Ивуар.
  • Камерун-Марокко.
  • Алжир-Нигерия.

Бұған дейін 1 қаңтарға қараған түні Африка Ұлттар Кубогы (АҰК) топтық кезеңнің барлық матчты өз мәресіне жетіп, турнирдің плей-офф кезеңіне жолдама алған тағы төрт команда анықталғанын жазғанбыз.

