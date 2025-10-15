#Қазақстан
Спорт

Конькимен жүгіру: Әлем кубогының іріктеу кезеңдеріне қатысатын спортшылар тізімі анықталды

Конькимен жүгіру, Әлем кубогының іріктеу кезеңдері, Қазақстан құрамасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 19:54 Сурет: olympic.kz
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыс қорытындысы бойынша бапкерлер құрамы әлем кубогының іріктеу кезеңдеріне қатысатын ұлттық құраманың тізімін бекітті.

Ерлер

  • 500 метр: Евгений Кошкин, Алтай Жәрдембекұлы, Артур Ғалиев, Никита Важенин.
  • 1000 метр: Артур Ғалиев, Алтай Жәрдембекұлы, Роман Биназаров.
  • 1500 метр: Роман Биназаров, Александр Кленко.
  • 5000/10000 метр: Виталий Щиголев, Вадим Якубовский.

Масс-старт:

  • Андрей Зуев, Вадим Якубовский, Виталий Щиголев, Нұралы Ақжол.

Командалық жарыс: Виталий Щиголев, Вадим Якубовский, Нұралы Ақжол, Андрей Зуев.

Әйелдер 

  • 500 метр: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Инесса Шүмекова, Арина Ильященко.
  • 1000 метр: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Арина Ильященко
  • 1500 метр: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Елизавета Голубева, Арина Ильященко, Мария Деген.
  • 3000/5000 метр: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Елизавета Голубева, Мария Деген.
  • Масс-старт:
  • Елизавета Голубева, Мария Деген, Кристина Шүмекова, Арина Ильященко.
  • Командалық жарыс: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Елизавета Голубева, Арина Ильященко, Мария Деген.

Айта кетейік, 2026 жылғы Олимпиада ойындарына жолдамалар төрт Әлем кубогы кезеңінің қорытындысы бойынша үлестіріледі.

  • Бірінші кезең 14-16 қараша күндері АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында өтеді.
  • Екінші кезеңді 21-23 қараша аралығында Канаданың Калгари қаласы қабылдайды.
  • Үшінші кезең 5-7 желтоқсан күндері Нидерландтың Херенвен қаласында өтсе,
  • төртінші кезең 12-14 желтоқсан аралығында Норвегияның Хамар қаласында ұйымдастырылады.

Қазақстан құрамасы үстел теннисінен Бхубанешвар қаласында (Үндістан) өтіп жатқан командалық Азия чемпионатындағы өнерін аяқтағаны белгілі.

