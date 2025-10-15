Конькимен жүгіру: Әлем кубогының іріктеу кезеңдеріне қатысатын спортшылар тізімі анықталды
Астанада конькимен жүгіруден Қазақстан кубогы өз мәресіне жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс қорытындысы бойынша бапкерлер құрамы әлем кубогының іріктеу кезеңдеріне қатысатын ұлттық құраманың тізімін бекітті.
Ерлер
- 500 метр: Евгений Кошкин, Алтай Жәрдембекұлы, Артур Ғалиев, Никита Важенин.
- 1000 метр: Артур Ғалиев, Алтай Жәрдембекұлы, Роман Биназаров.
- 1500 метр: Роман Биназаров, Александр Кленко.
- 5000/10000 метр: Виталий Щиголев, Вадим Якубовский.
Масс-старт:
- Андрей Зуев, Вадим Якубовский, Виталий Щиголев, Нұралы Ақжол.
Командалық жарыс: Виталий Щиголев, Вадим Якубовский, Нұралы Ақжол, Андрей Зуев.
Әйелдер
- 500 метр: Кристина Силаева, Надежда Морозова, Инесса Шүмекова, Арина Ильященко.
- 1000 метр: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Кристина Силаева, Елизавета Голубева, Арина Ильященко
- 1500 метр: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Елизавета Голубева, Арина Ильященко, Мария Деген.
- 3000/5000 метр: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Елизавета Голубева, Мария Деген.
- Масс-старт:
- Елизавета Голубева, Мария Деген, Кристина Шүмекова, Арина Ильященко.
- Командалық жарыс: Надежда Морозова, Кристина Шүмекова, Елизавета Голубева, Арина Ильященко, Мария Деген.
Айта кетейік, 2026 жылғы Олимпиада ойындарына жолдамалар төрт Әлем кубогы кезеңінің қорытындысы бойынша үлестіріледі.
- Бірінші кезең 14-16 қараша күндері АҚШ-тың Солт-Лейк-Сити қаласында өтеді.
- Екінші кезеңді 21-23 қараша аралығында Канаданың Калгари қаласы қабылдайды.
- Үшінші кезең 5-7 желтоқсан күндері Нидерландтың Херенвен қаласында өтсе,
- төртінші кезең 12-14 желтоқсан аралығында Норвегияның Хамар қаласында ұйымдастырылады.
