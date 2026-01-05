#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Спорт

Қазақ футболының бірегей өкілі Марат Есмұратов өмірден өтті

Марат Есмұратов, футболшы, бапкер, өмірден өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.01.2026 18:58 Сурет: kazfootball.kz
5 қаңтарда Қызылорданың "Қайсар" клубының бұрын футболшысы және Қазақстан құрамасының танымал қорғаушысы болған 64 жастағы Марат Есмұратов дүние салды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қайсар" ФК баспасөз қызметі хабарлағандай, Марат Есмұратов көптеген жылдар бойы өз командаластары үшін үлкен беделге ие болып келді. Ол 1998/99 жылдарғы маусымда Қызылорда ұжымы қатарында Қазақстан Кубогын жеңіп алған алғашқы капитан болды. Марат Жалғасұлы өзінің мансабын 1979 жылы "Мелиоратор" (Шымкент) клубы сапынан бастаған. Содан кейін ол "Қайрат", "Ақтөбе" және "Ордабасы-СКИФ" сапында да өнер көрсетті. Осылайша ол өзінің кәсіби мансабын 2001 жылы "Қайсардың" құрамында болған кезде аяқтады.

"1992 жылы 1 маусымда Алматыда Қазақстан құрамасы Түркіменстан құрамасына қарсы алғашқы матч өткізді. Осы тарихи кездесуге Марат Есмұратов та қатысты. Ол біздің құрамада барлығы жеті ойын ойнады. Кейін ол бепкерлік қызметпен айналысты", делінген хабарламада.

Бұған дейін аты аңызға айналған әртіс, қазақ сахнасының саңғылағы Асанәлі Әшімовтің қайтыс болғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қызылордада "Достық үйінің" жаңа ғимаратының салтанатты ашылу рәсімі өтті
22:09, 05 қаңтар 2026
Қызылордада "Достық үйінің" жаңа ғимаратының салтанатты ашылу рәсімі өтті
Қазақ футболының аңызы Сейілда Байшақов қайтыс болды
15:31, 12 шілде 2023
Қазақ футболының аңызы Сейілда Байшақов қайтыс болды
"Манчестер Юнайтедтің" бұрынғы ойыншысы "Тобыл" футбол клубының директоры болды
12:10, 12 шілде 2023
"Манчестер Юнайтедтің" бұрынғы ойыншысы "Тобыл" футбол клубының директоры болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: