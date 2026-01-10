#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Санжар Тәшкенбайдың жеке бапкері ұлттық құрама басшылығына тағайындалды

Нұржан Насанов, бокс, ұлттық құрама, бас бапкер, Санжар Тәшкенбай, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 16:00 Сурет: Қазақстан бокс федерациясы
Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері ауысты. Бір жарымға жылға жуық бас бапкер болған Қайрат Сәтжановтың орнына бұған дейін оның көмекшісі болып келген Нұржан Насанов тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан бокс федерациясы баспасөз қызметінің хабарлауынша, Нұржан Насанов 1975 жылы дүниеге келген, екі дүркін әлем чемпионы Санжар Тәшкенбайдың жеке бапкері болып табылады. Ол 2024 жылдан бері ұлттық құрамада жүр.

Ал Қайрат Сәтжанов денсаулығына байланысты қызметінен кеткен.

Нұржан Насановтың жетекшілігімен биыл ұлттық құрама Азия чемпионатына және Азия ойындарына қатысады деп күтіледі.

Бұған дейін Юсуф Ашрапов грек-рим күресінен Түркиядағы турнирде алтын медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Таеквондодан Қазақстан құрамасының бас бапкері тағайындалды
11:46, 18 қаңтар 2025
Таеквондодан Қазақстан құрамасының бас бапкері тағайындалды
Қайрат Сатжанов бокстан Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері болып тағайындалды
18:22, 16 тамыз 2024
Қайрат Сатжанов бокстан Қазақстан ерлер құрамасының бас бапкері болып тағайындалды
Талғат Жайлауов хоккейден Қазақстан құрамасының бас бапкері болып тағайындалды
09:46, 18 қараша 2025
Талғат Жайлауов хоккейден Қазақстан құрамасының бас бапкері болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: