#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Александр Шевченко Аустралиядағы жарысты сәтті бастады

Александр Шевченко Аустралиядағы жарысты сәтті бастады, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 11:18 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның екінші, әлемнің 106-ракеткасы Александр Шевченко Аделаида (Аустралия) АТР 250 турнирі іріктеу сайысының финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисші іріктеудің жартылай финалында әлемнің 98-ракеткасы, испаниялық Карлос Табернердің мысын басты.

Шевченко 6:3, 6:2 есебімен жеңіске жетті.

Бір сағат 10 минутқа созылған бәсекеде Шевченко 7 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Табернер 1 эйспен шектелді.

Александр Шевченко іріктеу сайысының финалында әлемнің 79-ракеткасы, аустралиялық Филип Мисоличпен сынға түседі. Оны ұтқан жағдайда негізгі додаға жолдама алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Бублик биылғы алғашқы титулын жеңіп, үздік 10 теннисшінің қатарына енді
14:18, Бүгін
Бублик биылғы алғашқы титулын жеңіп, үздік 10 теннисшінің қатарына енді
Александр Недовесов Аустралиядағы жарыстың жартылай финалына өтті
17:33, 11 қаңтар 2024
Александр Недовесов Аустралиядағы жарыстың жартылай финалына өтті
Александр Шевченко Алматы турнирінің ширек финалында өнер көрсетеді
09:29, 17 қазан 2024
Александр Шевченко Алматы турнирінің ширек финалында өнер көрсетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: