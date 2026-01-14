#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
510.43
594.86
6.49
Спорт

Александр Шевченко Аустралияда өтіп жатқан турнирдің 1/4 финалына жолдама алды

Александр Шевченко, Аустралия, теннис, АТР 250, 1/4 финал, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 22:57 Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан құрамасының теннисшісі Александр Шевченко Аустралияның Аделаида қаласында өтіп жатқан ATP 250 санатындағы турнирдің жартылай финалына шығу үшін сынға түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз жекелей сайыстың 1/8 финалында Мажарстан өкілі Мартон Фучовичпен кездесті, деп хабарлайды ҚР ҰОКбаспасөз қызметі.

Қазақстандық теннисші әлемдік рейтингте 55-орында тұрған қарсыласын 6:3, 7:6 есебімен ұтты.

Енді Александр Шевченко жартылай финалға шығу үшін әлемнің 36-ракеткасы, Франция спортшысы Уго Умбермен кездеседі.

Бұған дейін Елена Рыбакинаның Australian Open–2026 турнирінде жеңіске жету мүмкіндігі бағаланғаны хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Теннисші Анна Данилина Аустралиядағы турнирдің жартылай финалына шықты
13:39, 07 қаңтар 2026
Теннисші Анна Данилина Аустралиядағы турнирдің жартылай финалына шықты
Александр Бублик Аустралиядағы турнирдің финалына шыға алмады
17:04, 12 қаңтар 2024
Александр Бублик Аустралиядағы турнирдің финалына шыға алмады
Теннисші Александр Шевченко Бразилиядағы турнирдің екінші айналымына өтті
18:06, 18 ақпан 2025
Теннисші Александр Шевченко Бразилиядағы турнирдің екінші айналымына өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: