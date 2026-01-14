Александр Шевченко Аустралияда өтіп жатқан турнирдің 1/4 финалына жолдама алды
Сурет: ҚР ҰОК
Қазақстан құрамасының теннисшісі Александр Шевченко Аустралияның Аделаида қаласында өтіп жатқан ATP 250 санатындағы турнирдің жартылай финалына шығу үшін сынға түседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз жекелей сайыстың 1/8 финалында Мажарстан өкілі Мартон Фучовичпен кездесті, деп хабарлайды ҚР ҰОКбаспасөз қызметі.
Қазақстандық теннисші әлемдік рейтингте 55-орында тұрған қарсыласын 6:3, 7:6 есебімен ұтты.
Енді Александр Шевченко жартылай финалға шығу үшін әлемнің 36-ракеткасы, Франция спортшысы Уго Умбермен кездеседі.
Бұған дейін Елена Рыбакинаның Australian Open–2026 турнирінде жеңіске жету мүмкіндігі бағаланғаны хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript