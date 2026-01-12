Италияның футбол чемпионатында чемпион мен маусым көшбасшысы өзара күш сынасты
Атақты "Сан-Сиро" стадионына жиналған жанкүйерлер екі алып клубтың жоғары деңгейдегі ойынын тамашалады. Алайда бұл кездесуде жеңімпаз анықталмай, матч 2:2 есебімен тең аяқталды.
Ойын жергілікті жанкүйерлер үшін сәтті басталды: "Интер" қорғаушысы Федерико Димарко 9-минутта есеп ашты. Көп ұзамай Скотт Мактоминей таразы басын теңестірді.
Екінші таймда Хакан Чалханоглу пенальтиді дәл орындап, "Интерді" қайтадан алға шығарды. Дегенмен кездесудің аяқталуына тоғыз минут қалғанда Мактоминей тағы бір гол соғып, есепті теңестірді.
Ұпай жоғалтқанына қарамастан, "Интер" 43 ұпаймен турнир кестесіндегі бірінші орнын сақтап қалды. Одан кейін "Милан" (40 ұпай) және "Наполи" (39 ұпай) орналасқан.
