#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Италияның футбол чемпионатында чемпион мен маусым көшбасшысы өзара күш сынасты

Италияның футбол чемпионатында чемпион мен маусым көшбасшысы өзара күш сынасты, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 15:40 Сурет: Instagram/inter
11 қаңтарда Италияда А Сериясының 20-туры аясында аса тартысты кездесу өтті. Турнир кестесінде көш бастап тұрған "Интер" өз алаңында елдің қазіргі чемпионы – "Наполиді" қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атақты "Сан-Сиро" стадионына жиналған жанкүйерлер екі алып клубтың жоғары деңгейдегі ойынын тамашалады. Алайда бұл кездесуде жеңімпаз анықталмай, матч 2:2 есебімен тең аяқталды.

Ойын жергілікті жанкүйерлер үшін сәтті басталды: "Интер" қорғаушысы Федерико Димарко 9-минутта есеп ашты. Көп ұзамай Скотт Мактоминей таразы басын теңестірді.

Екінші таймда Хакан Чалханоглу пенальтиді дәл орындап, "Интерді" қайтадан алға шығарды. Дегенмен кездесудің аяқталуына тоғыз минут қалғанда Мактоминей тағы бір гол соғып, есепті теңестірді.

Ұпай жоғалтқанына қарамастан, "Интер" 43 ұпаймен турнир кестесіндегі бірінші орнын сақтап қалды. Одан кейін "Милан" (40 ұпай) және "Наполи" (39 ұпай) орналасқан.

Бұған дейін Ислам Чесноковтың Шотландия чемпионатындағы дебютін "Хартс" сапындағы жеңіспен бастағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Футбол: ҚПЛ-2024 кестесінде "Тобыл" мен "Астана" командалары көш бастап тұр
21:54, 07 наурыз 2024
Футбол: ҚПЛ-2024 кестесінде "Тобыл" мен "Астана" командалары көш бастап тұр
Месси MLS тарихында қатарынан бес ойында дубль жасаған алғашқы футболшы атанды
11:48, 13 шілде 2025
Месси MLS тарихында қатарынан бес ойында дубль жасаған алғашқы футболшы атанды
Конференция лигасы: "Астана" "Виктория" командасынан жеңілді
23:03, 05 қазан 2023
Конференция лигасы: "Астана" "Виктория" командасынан жеңілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: