Ислам Чесноков Шотландия чемпионатындағы дебютін "Хартс" сапындағы жеңіспен бастады
Эдинбургтік клуб қонақта "Данди" командасын 1:0 есебімен жеңіп, Шотландия чемпионатының 22-туры аясында маңызды үш ұпайға қол жеткізді.
Бұл матч Чесноков үшін "қою қызғылттар" сапындағы алғашқы ойын болып саналғанымен, ол барлық 90 минутты қосалқы құрамда өткізді. Команданың бас бапкері Дерек Макиннес қазақстандық футболшыны алаңға шығармады.
Соған қарамастан, "Хартс" ойынды сәтті аяқтады. Кездесудегі жалғыз әрі шешуші голды бірінші таймда Клаудио Брага соқты. Айта кетерлігі, олар матчтың екінші бөлігін аз құрамда өткізді: үзіліс алдында қақпашы Александр Шволов қызыл қағаз алып, алаңнан қуылды.
Бұл жеңістен кейін Эдинбург клубы 47 ұпай жинап, турнир кестесіндегі көшбасшылығын сақтап отыр.
Қазіргі таңда "Хартс" чемпиондық бәсекеде "Рейнджерстен" (44 ұпай) және "Селтиктен" (41 ұпай) озып келеді.