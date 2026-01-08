#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Спорт

Қазақстандық футбол жұлдызы Шотландиялық клубта алғашқы жаттығуын өткізді

Қазақстандық футбол жұлдызы Шотландиялық клубта алғашқы жаттығуын өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 14:23 Сурет: Instagram/heartofmidlothianfc
Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы Ислам Чесноков Шотландиялық "Хартс" клубына ауысып, алғашқы жаттығуын өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

7 қаңтарда "Хартс" клубы қазақ футболшысымен келісімшартқа қол қойғанын ресми түрде жариялады.

Чесноковтың алғашқы жаттығуларының бейнежазбаларын команда ресми парақшаларында жарияланды.

Видеода Ислам Чесноковтың жаңа командаластарымен бірге дене жаттығуларын орындап, бапкер штабының талаптарына бейімделіп жатқаны көрінеді.

Ислам Чесноков "Хартс" тарихында өнер көрсеткен алғашқы Қазақстан футболшысы ғана емес, сондай-ақ Шотландия чемпионатында ойнайтын ел тарихындағы тұңғыш ойыншы болмақ.

Бұған дейін "Қайрат" құрамасы көшбасшысыз қалуы мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық теннисші Аустралиядағы турнирдің финалына шыға алмады
18:34, Бүгін
Қазақстандық теннисші Аустралиядағы турнирдің финалына шыға алмады
"Тобыл" және Қазақстан құрамасының футболшысы тарихи трансферге ие болды
11:38, 07 қаңтар 2026
"Тобыл" және Қазақстан құрамасының футболшысы тарихи трансферге ие болды
"Қайрат" құрамасы көшбасшысыз қалуы мүмкін
12:23, Бүгін
"Қайрат" құрамасы көшбасшысыз қалуы мүмкін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: