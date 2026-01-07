"Тобыл" және Қазақстан құрамасының футболшысы тарихи трансферге ие болды
26 жастағы "Тобылдан" түлеп ұшқан жас еркін агент құқығы бойынша 2028 жылдың жазына дейін жасалған келісімшартқа қол қойды. Ислам Чесноков Эдинбург клубына ауысты, ол - әйгілі Рейнджерс пен Селтикті басып озған қазіргі Шотландия чемпионатының жоғарғы дивизионының көшбасшысы.
Чесноков - Шотландия чемпионаты қатарына өткен тарихтағы алғашқы қазақстандық футболшы.
Исламның шетелдік клубқа ауысатыны туралы сөз бір жылға жуық уақыт бойы талқыланды және ақырында көптеген қағазбастылық мәселелерден кейін өз мәресіне жетті.
Қазақстанда ол "Тобыл" сапында көрсеткен тамаша ойын өрнегімен есте қалды: 92 матч өткізіп, 29 гол соғып, 15 нәтижелі ассист берді. Сонымен қатар, Чесноков біздің басты құрамада 20 ойын өткізді.
Хартстың жаңа 99-шы ойыншысының дебюті 11 қаңтарда "Дандиге" қарсы сырт алаңдағы кездесуде болуы мүмкін.
