Спорт

"Тобыл" және Қазақстан құрамасының футболшысы тарихи трансферге ие болды

Ислам Чесноков, футбол, Тобыл, Қазақстан құрамасы, трансфер, Шотландия, Хартс, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.01.2026 11:38 Сурет: Instagram/heartofmidlothianfc
6 қаңтарда кешке қазақстандық жартылай қорғаушы Ислам Чесноков ресми түрде әлемдегі ежелгі клубтардың бірі "Хартс" шотланд клубының футболшысы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

26 жастағы "Тобылдан" түлеп ұшқан жас еркін агент құқығы бойынша 2028 жылдың жазына дейін жасалған келісімшартқа қол қойды. Ислам Чесноков Эдинбург клубына ауысты, ол - әйгілі Рейнджерс пен Селтикті басып озған қазіргі Шотландия чемпионатының жоғарғы дивизионының көшбасшысы.

Чесноков - Шотландия чемпионаты қатарына өткен тарихтағы алғашқы қазақстандық футболшы.

Исламның шетелдік клубқа ауысатыны туралы сөз бір жылға жуық уақыт бойы талқыланды және ақырында көптеген қағазбастылық мәселелерден кейін өз мәресіне жетті.

Қазақстанда ол "Тобыл" сапында көрсеткен тамаша ойын өрнегімен есте қалды: 92 матч өткізіп, 29 гол соғып, 15 нәтижелі ассист берді. Сонымен қатар, Чесноков біздің басты құрамада 20 ойын өткізді.

Хартстың жаңа 99-шы ойыншысының дебюті 11 қаңтарда "Дандиге" қарсы сырт алаңдағы кездесуде болуы мүмкін.

Бұған дейін футболдан Африка кубогының ширек финалына қатысушы төрт жұп команда анықталғаны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
