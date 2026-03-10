#Референдум-2026
Спорт

Алғашқы медаль: Ербол Хамитов Паралимпиадада қола жүлде жеңіп алды

Алғашқы медаль: Ербол Хамитов Паралимпиадада қола жүлде жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 18:00 Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Қысқы Паралимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы алғашқы медальді жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жетістіктің авторы – шаңғы жарыстарда (отырып) сынға түскен Ербол Хамитов.

Қазақстан спортшысы спринт сайысында үшінші орынға шығып, қола медальға ие болды. Хамитовтың фиништік уақыты – 2:29,9.

Ал жеңіске Қытай спортшысы Цзысюй Лю жетті – 2:28,9. Екінші орынды Бразилия спортшысы Кристиан Вестемайер иеленді – 2:29,6.


