Алғашқы медаль: Ербол Хамитов Паралимпиадада қола жүлде жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Италияда өтіп жатқан 2026 жылғы Қысқы Паралимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы алғашқы медальді жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жетістіктің авторы – шаңғы жарыстарда (отырып) сынға түскен Ербол Хамитов.
Қазақстан спортшысы спринт сайысында үшінші орынға шығып, қола медальға ие болды. Хамитовтың фиништік уақыты – 2:29,9.
Ал жеңіске Қытай спортшысы Цзысюй Лю жетті – 2:28,9. Екінші орынды Бразилия спортшысы Кристиан Вестемайер иеленді – 2:29,6.
