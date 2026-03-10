#Референдум-2026
Спорт

Биатлоннан Финляндиядағы әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі қандай

Биатлоннан Финляндиядағы әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 19:15 Сурет: olympic.kz
Финляндияның Контиолахти қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезекті кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың соңғы күні әйелдер арасында 4×6 шақырымдық эстафета өтті.

Аталған жарыста Қазақстан құрамасы сапында Дарья Климина, Милана Генева, Айша Рақышева және Лаура Киныбаева өнер көрсетті.

Отандастарымыз жарысты 19-орынмен аяқтады. Жеңіс тұғырының ең биік сатысына Швеция құрамасы көтерілді. Екінші орынды Франция иеленсе, Норвегия үздік үштікті түйіндеді.

Айта кетейік, әлем кубогының келесі кезеңі Эстонияның Отепя қаласында өтеді.

Айдос Қали
