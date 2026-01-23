#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Биатлоннан Чехиядағы Әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтардың ерлер арасында өткен жекелей сайыстағы нәтижесі

Биатлоннан Чехиядағы Әлем кубогы кезеңі: қазақстандықтардың ерлер арасында өткен жекелей сайыстағы нәтижесі, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 20:36 Сурет: olympic.kz
Нове-Место (Чехия) қаласында биатлоннан Әлем кубогының кезекті кезеңі басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы жарыс күні аясында ерлер арасындағы жекелей сайыс өтті. Бұл бәсекеде Қазақстан құрамасынан үш спортшы бақ сынады.

Владислав Киреев 37-орынға тұрақтаса, Әсет Дүйсенов 70-орынға жайғасты. Ал Александр Мухин 75-орында мәреге жетті.

Франциялық Эрик Перро жеңімпаз атанды. Оның отандасы Эмильен Жаклен екінші болып келсе, үздік үштікті Италия өкілі Лукас Хофер түйіндеді.

Бүгін, 23 қаңтарда, әйелдер арасындағы жеке жарыс өтеді. Қазақстан құрамасынан Айша Ракишева, Милана Генева және Дарья Климина жарыс жолына шығады.

Жарыс Астана уақытымен 22:15-те басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: ерлер арасында өтетін жекелей жарысқа Қазақстан атынан кімдер қатысады
22:40, 22 қаңтар 2026
Биатлоннан Әлем кубогының кезеңі: ерлер арасында өтетін жекелей жарысқа Қазақстан атынан кімдер қатысады
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
14:56, 07 наурыз 2025
Қазақстандық биатлоншылар Әлем кубогының кезеңіндегі ерлер арасындағы спринтте өнер көрсетті
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан ерлер құрамасы қандай нәтиже көрсетті
17:18, 04 желтоқсан 2024
Биатлоннан Әлем кубогы кезеңі: Қазақстан ерлер құрамасы қандай нәтиже көрсетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: