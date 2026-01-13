#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.75
594.67
6.46
Спорт

Қазақстандық "Торпедо" хоккей клубы Құрлықтық кубокта өнер көрсетеді

Қазақстандық &quot;Торпедо&quot; хоккей клубы Құрлықтық кубокта өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.01.2026 18:55 Сурет: olympic.kz
Өскеменнің "Торпедо" хоккей клубы Құрлықтық кубокта өнер көрсетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Турнир 14 желтоқсанда Ұлыбританияның Ноттингем қаласында басталады. Жарыс форматы бойынша командалар екі топқа бөлініп, клубтар топтық кезеңде әрқайсысы бір-бірімен кездеседі.

Қазақстан командасы өз тобында франциялық "Анже Дакс" және даниялық "Хернинг Блю Фокс" клубтарымен шеберлік байқасады. Екінші топта жергілікті команда - "Ноттингем Пантерс", польшалық ГКС Катовице және латвиялық "Мого" ойнайды.

Тобында жеңіске жеткен командалар финалдық кезеңде алтын үшін бақ сынайды. Екінші орын алғандар күміс үшін, ал топтық кезеңде үшінші орын алған командалар - 5-ші орын үшін күреседі.

"Торпедо" ХК матчтарының кестесі (Астана уақытымен):

15 қаңтар, 19:30 - "Хернинг Блю Фокс" - "Торпедо"

16 қаңтар, 19:30 - "Торпедо" - "Анже Дакс"

Финалдық кезең:

17 қаңтар, 16:00 - 5-ші орын үшін матч

17 қаңтар, 20:00 - 3-ші орын үшін матч

18 қаңтар, 00:00 (17 қаңтар түнінде) - Финал

Естеріңізге сала кетейік, чемпиондық атағы бар "Арлан" клубы өткен маусымда Құрлықтық кубоктың финалдық кезеңіне қатысудан бас тартқан болатын. Осыған байланысты Халықаралық хоккей федерациясы көкшетаулық команданы турнирден шеттету туралы шешім қабылдады. Сондықтан биылғы додада олардың орнына күміс жүлдегер атанған "Торпедо" хоккейшілері бақ сынайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық бес теннисші Australian Open-2026 турнирінде бақ сынайды
19:24, Бүгін
Қазақстандық бес теннисші Australian Open-2026 турнирінде бақ сынайды
Шаңғымен трамплиннен секіруден төрт қазақстандық спортшы Құрлықтық кубокта өнер көрсетеді
21:17, 27 желтоқсан 2024
Шаңғымен трамплиннен секіруден төрт қазақстандық спортшы Құрлықтық кубокта өнер көрсетеді
"Торпедо" жастар хоккей командасының қақпашысы қайтыс болды
20:41, 02 тамыз 2024
"Торпедо" жастар хоккей командасының қақпашысы қайтыс болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: